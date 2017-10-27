Facebook Twitter YouTube Google+ RSS
Apple store Google play market Мобильная версия
  USD   28.10
Главная - Политика
Порошенко наградил орденами Чийгоза и Умерова
27.10.2017 18:52

Порошенко наградил орденами Чийгоза и Умерова

Лидеров Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умерова и Ахтема Чийгоза наградили орденами. Обэтом сообщила пресс-служба президента Украины.

По полученным данным, Умеров получил из рук Петра Порошенко орден за заслуги II степени, а Чийгоз - III степени.

"Указом президента Украины за гражданское мужество и несокрушимость духа, проявленные в отстаивании государственности Украины, идеалов свободы и конституционных прав человека, награждено орденом за заслуги ІІ степени Умерова Ильми Рустемовича, заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа.

Также награждено орденом за заслуги III степени заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Чийгоза Ахтема Зейтуллаевича", - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что после вручения орденов украинский президент сообщил о готовности Германии принять Умерова и Чийгоза на лечение.

"Это не просто потому, что надо помочь в лечении, а это символ, насколько вопрос Ахтема Чийгоза, насколько вопрос Ильми Умерова, насколько вопрос всех заложников, политических заключенных, которые находятся на территории РФ, важен для всего международного сообщества", - заявил Порошенко.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, лидеры Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умеров и Ахтем Чийгоз в пятницу, 27 октября, приехали из Турции в Украину.

Теги материала: Петр Порошенко, орден, вручение, Чийгоз
Новости СМИ2
Оцените материал: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [5] всего оценили 5
Посмотреть рейтинг материалов

Статьи по теме

Чийгоз и Умеров прибыли в Киев из Турции
Важное
Чийгоз и Умеров прибыли в Киев из Турции
Порошенко отреагировал на теракт в Киеве
Важное
Порошенко отреагировал на теракт в Киеве
Джемилев сообщил, что Умеров и Чийгоз намерены жить в Киеве
Важное
Джемилев сообщил, что Умеров и Чийгоз намерены жить в Киеве
Геращенко об освобождении Чийгоза и Умерова: Россия пытается выторговать смягчение санкций
Важное
Геращенко об освобождении Чийгоза и Умерова: Россия пытается выторговать смягчение санкций
Стало известно, когда Чийгоз и Умеров вернутся в Украину
Важное
Стало известно, когда Чийгоз и Умеров вернутся в Украину
Порошенко сообщил детали освобождения Умерова и Чийгоза
Важное
Порошенко сообщил детали освобождения Умерова и Чийгоза

Новости партнеров

﻿

Трансляция

Новости партнеров

Наши новости

Савченко посоветовала Зеленскому баллотироваться в президенты
Эксклюзив  Савченко посоветовала Зеленскому баллотироваться в президенты
25.10.2017
Глава Закарпатской ОГА заявил, что у митинга под ВРУ нет перспектив
Эксклюзив  Глава Закарпатской ОГА заявил, что у митинга под ВРУ нет перспектив
24.10.2017
Литвин считает, что из-за закона о реинтеграции Донбасса в зоне АТО обострится ситуация
Эксклюзив  Литвин считает, что из-за закона о реинтеграции Донбасса в зоне АТО обострится ситуация
23.10.2017
Шевченко рассказал о своих политических планах
Эксклюзив  Шевченко рассказал о своих политических планах
23.10.2017

Спецтемы

Вопрос дня

Чего было больше за годы независимости?
Результаты
Другие новости
Политика
Украина
Крым
Россия
Китай
Европа
США
Экономика
Деньги
Валюта
Нефть
Газ
Энергетика
Общество
Образование
Здоровье
Религия
Рейтинги
Рекорды
Связь
Происшествия
Криминал
Расследования
Конфликты
Стихийные бедствия
Катастрофы
Спорт
В Украине
В мире
Футбол
Хоккей
Теннис
Бокс
Здоровье
Витамины
Диеты
Лечение
Врачи
Эбола
Релакс
Гороскоп
Анекдоты
Именинники
Праздники
Курьезы
Общество
Медиа
Фото
Видео
NewsOne

Контакты

Реклама на сайте

Использование материалов Mignews.com.ua

Мобильная версия Google play market Apple store

© 2017 Все права защищены

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, опубликованной на сайте MIGnews.com.ua, осуществляются только с обязательной активной гиперссылкой на материал сайта. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце новости.

  Покупка Продажа
USD 27.7000 28.1000
EUR 29.0000 29.7000
RUR 0.4400 0.4800
BTC 859.1005 949.5321
Яндекс.Метрика