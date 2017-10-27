Порошенко наградил орденами Чийгоза и Умерова

MIGnews.com.ua

Лидеров Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умерова и Ахтема Чийгоза наградили орденами. Обэтом сообщила пресс-служба президента Украины.

По полученным данным, Умеров получил из рук Петра Порошенко орден за заслуги II степени, а Чийгоз - III степени.

"Указом президента Украины за гражданское мужество и несокрушимость духа, проявленные в отстаивании государственности Украины, идеалов свободы и конституционных прав человека, награждено орденом за заслуги ІІ степени Умерова Ильми Рустемовича, заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа.

Также награждено орденом за заслуги III степени заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Чийгоза Ахтема Зейтуллаевича", - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что после вручения орденов украинский президент сообщил о готовности Германии принять Умерова и Чийгоза на лечение.

"Это не просто потому, что надо помочь в лечении, а это символ, насколько вопрос Ахтема Чийгоза, насколько вопрос Ильми Умерова, насколько вопрос всех заложников, политических заключенных, которые находятся на территории РФ, важен для всего международного сообщества", - заявил Порошенко.