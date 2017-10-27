В МИД Украины заявили о неизменности позиции по Каталонии

Позиция Украины по независимости Каталонии остается неизменной. Такое заявление сделала пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Марьяна Беца, пишет РБК-Украина.
"Мы нашу позицию не меняем. Наша позиция по поводу Каталонии была высказана еще в начале месяца", - заявила Беца.
Напомним, ранее в Министерстве иностранных дел Украины заявили, что уважают суверенитет Испании и считают нелегитимным референдум о независимости Каталонии.
В пятницу, 27 октября, парламент Каталонии объявил о независимости от Испании. Региональный парламент провел тайное голосование, после чего объявил об одностороннем отделении автономного сообщества от Испании.
Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, Испанский премьер-министр Мариано Рахой заявил, что власти страны обязательно восстановят законность в Каталонии.