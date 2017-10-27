В МИД Украины заявили о неизменности позиции по Каталонии

MIGnews.com.ua

Позиция Украины по независимости Каталонии остается неизменной. Такое заявление сделала пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Марьяна Беца, пишет РБК-Украина .

"Мы нашу позицию не меняем. Наша позиция по поводу Каталонии была высказана еще в начале месяца", - заявила Беца.

Напомним, ранее в Министерстве иностранных дел Украины заявили, что уважают суверенитет Испании и считают нелегитимным референдум о независимости Каталонии.

В пятницу, 27 октября, парламент Каталонии объявил о независимости от Испании. Региональный парламент провел тайное голосование, после чего объявил об одностороннем отделении автономного сообщества от Испании.