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Россия расширила санкции в отношении Украины
27.10.2017 15:56

Россия расширила санкции в отношении Украины

Российская Федерация ввела в отношении Украины, Европейского союза, США, Канады и других стран санкции. Соответствующее постановление правительства РФ было обнародовано на официальном сайте ведомства.

Согласно документу, запрещен ввоз продуктов, живых свиней и субпродуктов.

"В перечень сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, запрещенных к ввозу в Россию, включены живые свиньи, а также отдельные виды пищевых субпродуктов и жиров сельскохозяйственных животных. Введенные ограничения на ввоз товаров не скажутся на обеспечении внутренних потребностей России", - говорится в постановлении.

Стоит отметить, что таким образом власти РФ дополнили список контрсанкций, введенных в 2014 году. Новые контрсанкции РФ действуют до конца 2018 года.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, экономика Российской Федерации потеряла 55 миллиардов долларов из-за санкций. 

Теги материала: Россия, санкции, Украина, продукты, ввоз
Новости СМИ2
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