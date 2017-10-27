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Теракт в Киеве: Нардеп Мосийчук дал показания СБУ
27.10.2017 15:42

Теракт в Киеве: Нардеп Мосийчук дал показания СБУ

Народный депутат Украины Игорь Мосийчук дал показания сотрудникам Службы безопасности по теракту возле телеканала "Эспрессо" в Киеве, который произошел 25 октября, сообщает телеканал "112 Украина".

"Все версии о том, что это не с Мосийчуком связано, с кем-то другим - это полная чушь. Я дал показания СБУ, поэтому я не могу разглашать информацию. Единственное, что скажу, как и раньше, - это покушение на меня, на нашу партию, покушение на нашего лидера, на каждого украинца, чтобы запугать", - рассказал нардеп.

При этом парламентарий выразил уверенность, что заказчики теракта "сидят в Москве, а исполнители где-то ходят среди нас".

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко заявил, что главной версией покушения на народного депутата Игоря Мосийчука является теракт, организованный Российской Федерацией. 
Теги материала: Игорь Мосийчук, теракт, СБУ, показания
Новости СМИ2
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