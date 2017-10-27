Чийгоз и Умеров прибыли в Киев из Турции

MIGnews.com.ua

Лидеры Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умеров и Ахтем Чийгоз в пятницу, 27 октября, приехали из Турции в Украину.

Народный депутат Украины, лидер Меджлиса Мустафа Джемилев заявил, что возвращение Умерова и Чийгоза будет началом освобождения оккупированного Россией Крыма.

"Спасибо тем, кто поддерживал их (Умерова и Чийгоза, - ред.) и ходил на судебные заседания. Надеюсь, что мы и дальше будем освобождать наших других политзаключенных. Мы на этом не будем останавливаться. Это будет началом освобождения Крыма", - заявил Джемилев.

Стоит отметить. что в столичном аэпорорту лидеров крымских татар встречали дочь Ильми Умерова Айше Умерова, жена Ахтема Чийгоза Эльмира Аблялимова, адвокат Николай Полозов, а также члены Меджлиса крымскотатарского народа.