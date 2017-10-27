Покушение на Мосийчука: нардеп раскрыл подробности взрыва

MIGnews.com.ua

Мопед, в котором было заложено взрывное устройство, был привезен за 20 минут до того, как народный депутат Игорь Мосийчук вышел со здания телеканала, около входа в который случился взрыв, следовательно этот факт исключает версию покушения на правоохоранителя. Об этом пострадавший нардеп рассказал журналистам в пятницу, 27 октября, передает УНН .

"Потому что я размещал анонс, что я на нем буду и, согласно камеры наблюдения, мопед подтянули за 20 минут до нашего выхода... Мопед привезли за 20 мин до выхода нашего с телеканала", - ответил Мосийчук на вопрос о месте происшествия.

Он также отметил, что этот факт полностью исключает версию о покушении на представителя правоохранительных органов.