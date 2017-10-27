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Геращенко назвал основную версию покушения на нардепа Мосийчука
27.10.2017 13:09

Геращенко назвал основную версию покушения на нардепа Мосийчука

Советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко заявил, что главной версией покушения на народного депутата Игоря Мосийчука является теракт, организованный Российской Федерацией.

"Вероятнее всего, мотивом было сделать так, чтобы показать, что иностранные спецслужбы и их наемники с оккупированных территорий могут реализовать теракты в Киеве", - заявил Геращенко в эфире телеканала "Эспрессо".

По его словам, основной версией следствие рассматривает деятельность российских спецслужб.

Также Геращенко рассказал, что следствие будет рассматривать все версии, однако теракт со стороны РФ остается основной.

Как сообщал MIGnews.com.ua, премьер-министр Украины Владимир Гройсман после покушения на народного депутата Украины Игоря Мосийчука заявил о необходимости усилить меры безопасности в общественных местах.

Теги материала: Антон Геращенко, МВД, покушение, Игорь Мосийчук, расследование
Новости СМИ2
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