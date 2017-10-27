Евросоюз подписал с Украиной соглашения на €90 миллионов

В пятницу, 27 октября, представитель Украины подписал с Европейским Союзом соглашения, сумма которых составляет около 90 миллионов евро. О соответствующем факте сообщил вице-премьер-министр - министр экономического развития и торговли Украины Степан Кубив, опубликовав видео на своей официальной странице в социальной сети Facebook.
По информации, предоставленной министром экономического развития, всего ими были подписаны два соглашения, направленные на реализацию системных реформ.
"Подписываем два соглашения с ЕС на общую сумму 89,5 миллиона евро для реализации системных реформ. Важно, что эта помощь оказывается со стороны ЕС в соответствии с приоритетами правительства и согласно плану мероприятий по выполнению соглашения об ассоциации Украина-ЕС, который в эту среду одобрило правительство", - рассказал Степан Кубив.
Как сообщал MIGnews.com.ua, Евросоюз ожидает от России решения об отмене запрета Меджлиса крымскотатарского народа в аннексированном Крыму. Вместе с тем в ЕС поприветствовали освобождение лидеров крымскотатарского народа Ахтема Чийгоза и Ильми Умерова.