Facebook Twitter YouTube Google+ RSS
Apple store Google play market Мобильная версия
  USD   28.10
Главная - Политика
Евросоюз подписал с Украиной соглашения на €90 миллионов
27.10.2017 12:59

Евросоюз подписал с Украиной соглашения на €90 миллионов  Видеорепортаж

В пятницу, 27 октября, представитель Украины подписал с Европейским Союзом соглашения, сумма которых составляет около 90 миллионов евро. О соответствующем факте сообщил вице-премьер-министр - министр экономического развития и торговли Украины Степан Кубив, опубликовав видео на своей официальной странице в социальной сети Facebook.

По информации, предоставленной министром экономического развития, всего ими были подписаны два соглашения, направленные на реализацию системных реформ.

"Подписываем два соглашения с ЕС на общую сумму 89,5 миллиона евро для реализации системных реформ. Важно, что эта помощь оказывается со стороны ЕС в соответствии с приоритетами правительства и согласно плану мероприятий по выполнению соглашения об ассоциации Украина-ЕС, который в эту среду одобрило правительство", - рассказал Степан Кубив.

 

Как сообщал MIGnews.com.ua, Евросоюз ожидает от России решения об отмене запрета Меджлиса крымскотатарского народа в аннексированном Крыму. Вместе с тем в ЕС поприветствовали освобождение лидеров крымскотатарского народа Ахтема Чийгоза и Ильми Умерова.

Теги материала: Евросоюз, соглашения, деньги, Кубив, премьера
Новости СМИ2
Оцените материал: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [11] всего оценили 2
Посмотреть рейтинг материалов

Статьи по теме

В ЕС требуют от России отменить запрет на Меджлис
Важное
В ЕС требуют от России отменить запрет на Меджлис
Мингарелли назвал условия для внедрения Соглашения об ассоциации с ЕС
Важное
Мингарелли назвал условия для внедрения Соглашения об ассоциации с ЕС
ООН просит о финансировании гуманитарных миссий в Украине
Важное
ООН просит о финансировании гуманитарных миссий в Украине
Закон об образовании: Украина и Польша подписали соглашение
Важное
Закон об образовании: Украина и Польша подписали соглашение
Рабинович: Во главе украинской коррупции - Кабмин
Важное
Рабинович: Во главе украинской коррупции - Кабмин
В ЕС готовы помочь Украине с созданием Антикоррупционного суда
Важное
В ЕС готовы помочь Украине с созданием Антикоррупционного суда

Новости партнеров

﻿

Трансляция

Новости партнеров

Наши новости

Савченко посоветовала Зеленскому баллотироваться в президенты
Эксклюзив  Савченко посоветовала Зеленскому баллотироваться в президенты
25.10.2017
Глава Закарпатской ОГА заявил, что у митинга под ВРУ нет перспектив
Эксклюзив  Глава Закарпатской ОГА заявил, что у митинга под ВРУ нет перспектив
24.10.2017
Литвин считает, что из-за закона о реинтеграции Донбасса в зоне АТО обострится ситуация
Эксклюзив  Литвин считает, что из-за закона о реинтеграции Донбасса в зоне АТО обострится ситуация
23.10.2017
Шевченко рассказал о своих политических планах
Эксклюзив  Шевченко рассказал о своих политических планах
23.10.2017

Спецтемы

Вопрос дня

Чего было больше за годы независимости?
Результаты
Другие новости
Политика
Украина
Крым
Россия
Китай
Европа
США
Экономика
Деньги
Валюта
Нефть
Газ
Энергетика
Общество
Образование
Здоровье
Религия
Рейтинги
Рекорды
Связь
Происшествия
Криминал
Расследования
Конфликты
Стихийные бедствия
Катастрофы
Спорт
В Украине
В мире
Футбол
Хоккей
Теннис
Бокс
Здоровье
Витамины
Диеты
Лечение
Врачи
Эбола
Релакс
Гороскоп
Анекдоты
Именинники
Праздники
Курьезы
Общество
Медиа
Фото
Видео
NewsOne

Контакты

Реклама на сайте

Использование материалов Mignews.com.ua

Мобильная версия Google play market Apple store

© 2017 Все права защищены

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, опубликованной на сайте MIGnews.com.ua, осуществляются только с обязательной активной гиперссылкой на материал сайта. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце новости.

  Покупка Продажа
USD 27.7000 28.1000
EUR 29.0000 29.7000
RUR 0.4400 0.4800
BTC 859.1005 949.5321
Яндекс.Метрика