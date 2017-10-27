Интерпол объявил в розыск беглого судью Чауса

MIGnews.com.ua

Судья Днепровского районного суда Киева Николай Чаус, которого поймали на взятке в 150 тысяч долларов, был объявлен в розыск Интерполом, пишет Корреспондент .

По полученным данным, досье Николая Чауса появилось на сайте Международной организации уголовной полиции.

Напомним, правоохранители задержали на территории Молдовы судью Днепровского районного суда города Киева Николая Чауса , который подозревается в получении взятки в размере 150 тысяч долларов.

Глава антикоррупционной прокуратуры Республики Молдова Виорел Морарь сообщил, что судья Днепровского районного суда Киева Николай Чаус сам сдался правоохранительным органам Молдовы .