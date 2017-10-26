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Гройсман о теракте в Киеве: В общественных местах нужно усилить меры безопасности
26.10.2017 18:45

Гройсман о теракте в Киеве: В общественных местах нужно усилить меры безопасности

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил о необходимости усилить меры безопасности в общественных местах. Таким образом глава Кабинета министров прокомментировал прокомментировал взрыв, в результате которого пострадал народный депутат Украины Игорь Мосийчук, пишет 112 Украина.

"Правоохранительные органы квалифицировали это как теракт. Очевидно, что нам надо усиливать меры безопасности и больше уделять внимания техническому оснащению контроля за общественными местами, за тем, чтобы мы могли анализировать, предотвращать возможные террористические проявления", - заявил украинский премьер.

При этом Гройсман выразил соболезнования родным погибших в результате теракта и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

Как сообщал MIGnews.com.ua, советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко сообщил, что следствие располагает кадрами, на которых запечатлена установка мотоцикла вблизи места взрыва, из-за которого пострадал Игорь Мосийчук. 

Теги материала: Владимир Гройсман, Киев, теракт, безопасность
Новости СМИ2
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