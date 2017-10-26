Климкин: В отношении России нужно ввести дополнительные санкции

MIGnews.com.ua

Мировое сообщество должно ввести дополнительные ограничительные меры в отношении России. Такое заявление сделал министр иностранных дел Украины Павел Климкин, пишет РБК-Украина .

По словам главы украинского внешнеполитического ведомства, санкции необходимо ввести из-за продолжающейся агрессии РФ на Донбассе.

"Главная проблема для меня, как для министра и моих коллег, чтобы поддерживать ощущение солидарности, которое мы поддерживали 3,5 года, как Россия начала агрессию против Украины... Я убежден, что мы сможем завоевать уровень международной поддержки для новых санкций и идей усиления международного давления", - заявил Климкин.

При этом украинский министр выразил мнение, что антироссийские санкции являются уникальным явлением в международных отношениях, мир имеет дело с нарушением всех международных политических и юридических договоренностей впервые после окончания Второй мировой войны.