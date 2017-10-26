Геращенко раскрыл детали расследования взрыва возле телеканала "Эспрессо"

MIGnews.com.ua

Советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко сообщил, что следствие располагает кадрами, на которых запечатлена установка мотоцикла вблизи места взрыва, из-за которого пострадал Игорь Мосийчук. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"У следствия есть кадры того, как террорист приехал и устанавливал мотоцикл рядом с выходом из телеканала "Эспрессо", - отметил Геращенко.

При этом он подчеркнул, что службы безопасности телеканалов после случившегося должны сделать выводы.

"В частности, убрать от входов мусорные урны, клумбы и другие удобные для установки взрывных устройств точки. А также по возможности предупреждать установку неизвестных транспортных средств, на которых могут быть установлены скрытые взрывные устройства", - написал Геращенко.