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Геращенко раскрыл детали расследования взрыва возле телеканала "Эспрессо"
26.10.2017 17:46

Геращенко раскрыл детали расследования взрыва возле телеканала "Эспрессо"

Советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко сообщил, что следствие располагает кадрами, на которых запечатлена установка мотоцикла вблизи места взрыва, из-за которого пострадал Игорь Мосийчук. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"У следствия есть кадры того, как террорист приехал и устанавливал мотоцикл рядом с выходом из телеканала "Эспрессо", - отметил Геращенко.

При этом он подчеркнул, что службы безопасности телеканалов после случившегося должны сделать выводы.

"В частности, убрать от входов мусорные урны, клумбы и другие удобные для установки взрывных устройств точки. А также по возможности предупреждать установку неизвестных транспортных средств, на которых могут быть установлены скрытые взрывные устройства", - написал Геращенко.

Как сообщал MIGnews.com.ua, президент Украины Петр Порошенко заявил, что сотрудники правоохранительных органов должны в кратчайшие сроки раскрыть теракт в Киеве, в результате которого пострадал народный депутат Украины Игорь Мосийчук.

Теги материала: Антон Геращенко, взрыв, расследование, видео
Новости СМИ2
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