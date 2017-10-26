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Украина получила лекарства от ботулизма и столбняка
26.10.2017 16:11

Украина получила лекарства от ботулизма и столбняка

Украина получила 150 доз противоботулинического иммуноглобулина и 200 доз иммуноглобулина против столбняка, которые были предоставлены Международным комитетом Красного Креста. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины.

По полученным данным, лекарства были предоставлены в качестве гуманитарной помощи.

В Минздраве подчеркнули, что количество лекарств, которое получила украинская сторона, полностью покроет потребность населения на следующие шесть месяцев.

Напомним, в текущем году в Украине ботулизмом заболели 108 человек. Также соощалось о 13 случаях столбняка.

Как сообщал MIGnews.com.uа, в Волынской области в одном из сел Луцкого района зафиксирован случай заболевания ботулизмом 12-летнего мальчика.

Теги материала: МККК, Украина, Минздрав, лекарство, ботулизм
Новости СМИ2
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