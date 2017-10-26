Украина получила лекарства от ботулизма и столбняка

MIGnews.com.ua

Украина получила 150 доз противоботулинического иммуноглобулина и 200 доз иммуноглобулина против столбняка, которые были предоставлены Международным комитетом Красного Креста. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины.

По полученным данным, лекарства были предоставлены в качестве гуманитарной помощи.

В Минздраве подчеркнули, что количество лекарств, которое получила украинская сторона, полностью покроет потребность населения на следующие шесть месяцев.

Напомним, в текущем году в Украине ботулизмом заболели 108 человек. Также соощалось о 13 случаях столбняка.