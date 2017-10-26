Столтенберг заявил о фундаментальных разногласиях с РФ в отношении Украины

Североатлантический альянс и Россия имеют фундаментальные разногласия в отношении Украины. Такое заявление сделал генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг после заседания совета НАТО-Россия, пишет Deutsche Welle.
"Улучшение ситуации с безопасностью на востоке Украины остается приоритетом для полного осуществления Минских соглашений", - заявил Столтенберг.
При этом он подчеркнул, что в зоне конфликта на востоке Украины до сих пор находится тяжелое оружие вблизи линии конфликта, а наблюдатели ОБСЕ так и не имеют доступ ко всей территории, в частности, на украино-российской границе.
Как сообщал MIGnews.com.ua, ранее генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что НАТО не заинтересовано в новой холодной войне с Российской Федерацией.