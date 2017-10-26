Facebook Twitter YouTube Google+ RSS
Apple store Google play market Мобильная версия
  USD   28.10
Главная - Политика
Столтенберг заявил о фундаментальных разногласиях с РФ в отношении Украины
26.10.2017 14:59

Столтенберг заявил о фундаментальных разногласиях с РФ в отношении Украины

Североатлантический альянс и Россия имеют фундаментальные разногласия в отношении Украины. Такое заявление сделал генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг после заседания совета НАТО-Россия, пишет Deutsche Welle.

"Улучшение ситуации с безопасностью на востоке Украины остается приоритетом для полного осуществления Минских соглашений", - заявил Столтенберг.

При этом он подчеркнул, что в зоне конфликта на востоке Украины до сих пор находится тяжелое оружие вблизи линии конфликта, а наблюдатели ОБСЕ так и не имеют доступ ко всей территории, в частности, на украино-российской границе.

Как сообщал MIGnews.com.ua, ранее генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что НАТО не заинтересовано в новой холодной войне с Российской Федерацией.

Теги материала: НАТО, Россия, Украина, Йенс Столтенберг, Донбасс, конфликт
Новости СМИ2
Оцените материал: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [22] всего оценили 4
Посмотреть рейтинг материалов

Статьи по теме

В ЕС требуют от России отменить запрет на Меджлис
Важное
В ЕС требуют от России отменить запрет на Меджлис
Украина подала второй иск в ЕСПЧ в связи с событиями на Донбассе
Важное
Украина подала второй иск в ЕСПЧ в связи с событиями на Донбассе
Геращенко об освобождении Чийгоза и Умерова: Россия пытается выторговать смягчение санкций
Важное
Геращенко об освобождении Чийгоза и Умерова: Россия пытается выторговать смягчение санкций
В России назвали условие для внесения взносов в ПАСЕ
Важное
В России назвали условие для внесения взносов в ПАСЕ
Штайнмайер назвал один из главных камней преткновения в отношениях с Россией
Важное
Штайнмайер назвал один из главных камней преткновения в отношениях с Россией
Госдеп назвал причину задержки введения новых санкции против России
Важное
Госдеп назвал причину задержки введения новых санкции против России

Новости партнеров

﻿

Трансляция

Новости партнеров

Наши новости

Савченко посоветовала Зеленскому баллотироваться в президенты
Эксклюзив  Савченко посоветовала Зеленскому баллотироваться в президенты
25.10.2017
Глава Закарпатской ОГА заявил, что у митинга под ВРУ нет перспектив
Эксклюзив  Глава Закарпатской ОГА заявил, что у митинга под ВРУ нет перспектив
24.10.2017
Литвин считает, что из-за закона о реинтеграции Донбасса в зоне АТО обострится ситуация
Эксклюзив  Литвин считает, что из-за закона о реинтеграции Донбасса в зоне АТО обострится ситуация
23.10.2017
Шевченко рассказал о своих политических планах
Эксклюзив  Шевченко рассказал о своих политических планах
23.10.2017

Спецтемы

Вопрос дня

Чего было больше за годы независимости?
Результаты
Другие новости
Политика
Украина
Крым
Россия
Китай
Европа
США
Экономика
Деньги
Валюта
Нефть
Газ
Энергетика
Общество
Образование
Здоровье
Религия
Рейтинги
Рекорды
Связь
Происшествия
Криминал
Расследования
Конфликты
Стихийные бедствия
Катастрофы
Спорт
В Украине
В мире
Футбол
Хоккей
Теннис
Бокс
Здоровье
Витамины
Диеты
Лечение
Врачи
Эбола
Релакс
Гороскоп
Анекдоты
Именинники
Праздники
Курьезы
Общество
Медиа
Фото
Видео
NewsOne

Контакты

Реклама на сайте

Использование материалов Mignews.com.ua

Мобильная версия Google play market Apple store

© 2017 Все права защищены

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, опубликованной на сайте MIGnews.com.ua, осуществляются только с обязательной активной гиперссылкой на материал сайта. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце новости.

  Покупка Продажа
USD 27.7000 28.1000
EUR 29.0000 29.7000
RUR 0.4400 0.4800
BTC 859.1005 949.5321
Яндекс.Метрика