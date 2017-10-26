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Порошенко отреагировал на теракт в Киеве
26.10.2017 14:40

Порошенко отреагировал на теракт в Киеве

Сотрудники правоохранительных органов должны в кратчайшие сроки раскрыть теракт в Киеве, в результате которого пострадал народный депутат Украины Игорь Мосийчук. Такое заявление сделал президент Украины Петр Порошенко.

Согласно сообщению главы государства, обнародованного в Facebook,он сожалеет о случившемся.

"Выражаю глубокие соболезнования семьям погибших в результате взрыва у телеканала "Эспрессо", искренне желаю выздоровления раненым и решительно требую от правоохранителей как можно быстрее раскрыть это кровавое и жестокое преступление", - отметил украинский президент.

Как сообщал MIGnews.com.ua, прокурор Киева Роман Говда сообщил, что теракт в Киеве, в результате которого пострадал народный депутат Украины Игорь Мосийчук, произошел вследствие приведения в действие самодельного взрывного устройства.

Теги материала: Петр Порошенко, взрыв, теракт, Киев, расследование
Новости СМИ2
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