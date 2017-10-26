Освобожденный из российской тюрьмы Умеров заявил о намерении вернуться в Крым

MIGnews.com.ua

Заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умеров, который только вчера, 25 октября, был освобожден из российской тюрьмы, заявил, что через некоторое время попытается вернуться в Крым. Соответствующее заявление он сделал во время брифинга в Анкаре, сообщает Эспрессо .

"Я не давал никаких обещаний и гарантий, что не буду делать таких попыток. Через некоторое время я обязательно попробую вернуться в Крым. Нам не очень рассказывали о переговорном процессе. Мы до конца не знаем, что ждет нас, если мы попытаемся пересечь КПП между Херсонской областью и Крымом", - отметил Умеров.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, представители Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз и Ильми Умеров, которых осудили в оккупированном Российской Федерацией Крыму, были выданы турецкой стороне .