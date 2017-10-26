Теракт в Киеве: в Кремле прокомментировали покушение на Мосийчука

MIGnews.com.ua

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил, что взрыв в Киеве, в результате которого пострадал народный депутат Украины Игорь Мосийчук, и связаные с этим обвинения в адрес России являются проявлением захлестнувшей Украину русофобии, сообщают РИА Новости .

"Как всегда, абсолютно необоснованное ни на чем, голословное истерическое обвинение из Киева, которые звучат не только в адрес Рамзана Кадырова, но и всех, кто занимает хоть какие-либо должности в Москве", - прокомментировал Песков заявление МВД Украины о возможной причастности к покушению на украинского депутата главы Чечни Размана Кадырова.