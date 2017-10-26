Facebook Twitter YouTube Google+ RSS
Apple store Google play market Мобильная версия
  USD   28.10
Главная - Политика
В ЕС требуют от России отменить запрет на Меджлис
26.10.2017 13:47

В ЕС требуют от России отменить запрет на Меджлис

Евросоюз ожидает от России решения об отмене запрета Меджлиса крымскотатарского народа в аннексированном Крыму. Соответствующее заявление сделали в пресс-службе ЕС.

"Европейский союз ожидает, что Россия отменит решение о запрете деятельности Меджлиса, органа самоуправления крымских татар, и будет уважать права крымских татар, в том числе права на свободу собраний и выражения мнений", - говорится в сообщении.

Вместе с тем в ЕС поприветствовали освобождение лидеров крымскотатарского народа Ахтема Чийгоза и Ильми Умерова.

"ЕС последовательно выступал за их безусловное освобождение и высоко оценивает усилия всех тех, кто работал для достижения этого результата", - отмечается в сообщении.

Помимо этого в ЕС в очередной раз подчеркнули, что не признают аннексию полуострова. В этом контексте было озвучено требование немедленно освободить всех незаконно задержанных граждан Украины в Крыму и в России.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, представители Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз и Ильми Умеров, которых осудили в оккупированном Российской Федерацией Крыму, были выданы турецкой стороне

Президент Украины Петр Порошенко заявил о том, что договаривался со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом об освобождении Умерова и Чийгоза.

Теги материала: Евросоюз, Россия, Крым, аннексия, Меджлис, запрет
Новости СМИ2
Оцените материал: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [7] всего оценили 7
Посмотреть рейтинг материалов

Статьи по теме

Столтенберг заявил о фундаментальных разногласиях с РФ в отношении Украины
Важное
Столтенберг заявил о фундаментальных разногласиях с РФ в отношении Украины
Освобожденный из российской тюрьмы Умеров заявил о намерении вернуться в Крым
Важное
Освобожденный из российской тюрьмы Умеров заявил о намерении вернуться в Крым
Геращенко об освобождении Чийгоза и Умерова: Россия пытается выторговать смягчение санкций
Важное
Геращенко об освобождении Чийгоза и Умерова: Россия пытается выторговать смягчение санкций
В России назвали условие для внесения взносов в ПАСЕ
Важное
В России назвали условие для внесения взносов в ПАСЕ
Полозов: Чийгоз и Умеров освобождены от уголовного преследования
Важное
Полозов: Чийгоз и Умеров освобождены от уголовного преследования
Осужденных в оккупированном Крыму Умерова и Чийгоза выдали Турции
Важное
Осужденных в оккупированном Крыму Умерова и Чийгоза выдали Турции

Новости партнеров

﻿

Трансляция

Новости партнеров

Наши новости

Савченко посоветовала Зеленскому баллотироваться в президенты
Эксклюзив  Савченко посоветовала Зеленскому баллотироваться в президенты
25.10.2017
Глава Закарпатской ОГА заявил, что у митинга под ВРУ нет перспектив
Эксклюзив  Глава Закарпатской ОГА заявил, что у митинга под ВРУ нет перспектив
24.10.2017
Литвин считает, что из-за закона о реинтеграции Донбасса в зоне АТО обострится ситуация
Эксклюзив  Литвин считает, что из-за закона о реинтеграции Донбасса в зоне АТО обострится ситуация
23.10.2017
Шевченко рассказал о своих политических планах
Эксклюзив  Шевченко рассказал о своих политических планах
23.10.2017

Спецтемы

Вопрос дня

Чего было больше за годы независимости?
Результаты
Другие новости
Политика
Украина
Крым
Россия
Китай
Европа
США
Экономика
Деньги
Валюта
Нефть
Газ
Энергетика
Общество
Образование
Здоровье
Религия
Рейтинги
Рекорды
Связь
Происшествия
Криминал
Расследования
Конфликты
Стихийные бедствия
Катастрофы
Спорт
В Украине
В мире
Футбол
Хоккей
Теннис
Бокс
Здоровье
Витамины
Диеты
Лечение
Врачи
Эбола
Релакс
Гороскоп
Анекдоты
Именинники
Праздники
Курьезы
Общество
Медиа
Фото
Видео
NewsOne

Контакты

Реклама на сайте

Использование материалов Mignews.com.ua

Мобильная версия Google play market Apple store

© 2017 Все права защищены

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, опубликованной на сайте MIGnews.com.ua, осуществляются только с обязательной активной гиперссылкой на материал сайта. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце новости.

  Покупка Продажа
USD 27.7000 28.1000
EUR 29.0000 29.7000
RUR 0.4400 0.4800
BTC 859.1005 949.5321
Яндекс.Метрика