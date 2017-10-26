В ЕС требуют от России отменить запрет на Меджлис

MIGnews.com.ua

Евросоюз ожидает от России решения об отмене запрета Меджлиса крымскотатарского народа в аннексированном Крыму. Соответствующее заявление сделали в пресс-службе ЕС.

"Европейский союз ожидает, что Россия отменит решение о запрете деятельности Меджлиса, органа самоуправления крымских татар, и будет уважать права крымских татар, в том числе права на свободу собраний и выражения мнений", - говорится в сообщении.

Вместе с тем в ЕС поприветствовали освобождение лидеров крымскотатарского народа Ахтема Чийгоза и Ильми Умерова.

"ЕС последовательно выступал за их безусловное освобождение и высоко оценивает усилия всех тех, кто работал для достижения этого результата", - отмечается в сообщении.

Помимо этого в ЕС в очередной раз подчеркнули, что не признают аннексию полуострова. В этом контексте было озвучено требование немедленно освободить всех незаконно задержанных граждан Украины в Крыму и в России.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, представители Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз и Ильми Умеров, которых осудили в оккупированном Российской Федерацией Крыму, были выданы турецкой стороне .