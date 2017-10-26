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Следствие рассматривает три версии по делу покушения на Игоря Мосийчука
26.10.2017 12:52

Следствие рассматривает три версии по делу покушения на Игоря Мосийчука

В четверг, 26 октября, первый заместитель прокурора города Киева Павел Кононенко сообщил, что следствие рассматривает три версии по делу о покушении на народного депутата Игоря Мосийчука, передает УНН.

"Нами рассматривается несколько версий этого преступления. Первая версия - это покушение, как озвучил сам потерпевший, - заказное убийство. Вторая версия - политическая деятельность господина Мосийчука внутри государства. Третья версия - покушение на личной почве", - сказал Кононенко.

Также он отметил, что следствие также не исключает версии покушения на одного из других деятелей, которые находились в здании телеканала, а также покушение на кого-то из его журналистов.

"Любой версии отвергать не будем... Мы не можем уверенно сейчас сказать, что покушение было именно на господина Мосийчука", - резюмировал Кононенко.

В свою очередь прокурор Киева Роман Говда добавил, что "приоритетом является Мосийчук, но мы не исключаем и другие версии".

"В настоящее время задержанных и подозреваемых нет. Следствие продолжается", - резюмировал Говда.

Как сообщал MIGnews.com.ua, народный депутат Дмитрий Линько на своей странице в Facebook сообщил, что пострадавшему в результате теракта в столице накануне народному депутату Игорю Мосийчуку последние несколько месяцев угрожали.

Теги материала: Игорь Мосийчук, покушение, следствие, версии
Новости СМИ2
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