Следствие рассматривает три версии по делу покушения на Игоря Мосийчука

MIGnews.com.ua

В четверг, 26 октября, первый заместитель прокурора города Киева Павел Кононенко сообщил, что следствие рассматривает три версии по делу о покушении на народного депутата Игоря Мосийчука, передает УНН .

"Нами рассматривается несколько версий этого преступления. Первая версия - это покушение, как озвучил сам потерпевший, - заказное убийство. Вторая версия - политическая деятельность господина Мосийчука внутри государства. Третья версия - покушение на личной почве", - сказал Кононенко.

Также он отметил, что следствие также не исключает версии покушения на одного из других деятелей, которые находились в здании телеканала, а также покушение на кого-то из его журналистов.

"Любой версии отвергать не будем... Мы не можем уверенно сейчас сказать, что покушение было именно на господина Мосийчука", - резюмировал Кононенко.

В свою очередь прокурор Киева Роман Говда добавил, что "приоритетом является Мосийчук, но мы не исключаем и другие версии".

"В настоящее время задержанных и подозреваемых нет. Следствие продолжается", - резюмировал Говда.