Власенко о выборах в территориальные громады: На депутатов от "Батькивщины" отказывают давление

MIGnews.com.ua

Председатель Комитета по вопросам государственного строительства, региональной политики и местного самоуправления, народный депутат от ВО "Батькивщина" Сергей Власенко заявил о давлении на оппозиционных депутатов на местных выборах, которые пройдут в воскресенье, 29 октября, в 201 объединенной территориальной громады.

"Из большинства регионов накануне выборов поступает тревожная информация о вопиющих нарушениях, давлении, запугивании, игнорировании законов и других бесчинствах, к которым прибегает власть, чтобы не дать возможности людям демократически выбрать местных депутатов", - отметил политик.

По его словам, представителей "Батькивщины" пытаются изолировать от работы в участковых избирательных комиссиях.

"Такие факты были зафиксированы в Винницкой области (Гайсинский район), на Закарпатье (Ужгородский район), в Херсонской области (Каховский район) и других регионах," - подчеркнул Власенко.

При этом он отметил, что давление оказывают провластные политические силы, в частности БПП и "Наш край". По словам политика, подобные действия свидетельствуют о возможных фальсификациях во время избирательного процесса.

"На кандидатов в депутаты от ВО "Батькивщина" по всей Украине осуществляется огромное давление с требованием снимать свои кандидатуры или идти от провластных сил, что является неслыханным нарушением прав и свобод человека", - подчеркнул Власенко.

Также политик отметил, что повлияют пытаются и на других депутатов, которые представляют другие политические силы.

"В последнее время зафиксировано немало физических нападений на представителей оппозиционных сил ("Самопомич", "Батькивщина", "Свобода", "УКРОП") - в политиков стреляют, поджигают их автомобили, наносят тяжкие телесные повреждения... И все это - из-за несогласия с политикой нынешней власти", - заявил Власенко.

По словам украинского политика, это переходит уже все "красные линии" демократии и уничтожает фундаментальные принципы демократического общества.

"У людей убивают веру в возможность перемен к лучшему", - считает политик.

Стоит отметить, что Власенко призвал правоохранительные органы незамедлительно отреагировать на системные нарушения избирательного законодательства.

Вместе с тем он призвал президента Украины и его команду прекратить преследование оппозиционных сил.

"От главы государства требую отозвать всем известную разнарядку о 70%, которые БПП должен получить на выборах любой ценой, - заявил Власенко. - Призываю провластные политические силы опомниться, ведь такие действия не только разрушают демократию в Украине, но и порочат ее репутацию на международной арене".