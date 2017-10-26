Суд над Януковичем: экс-президенту назначили нового адвоката

Оболонский районный суд Киева представил во время заседания в четверг, 26 октября, нового адвоката бывшего президента Украины Виктора Януковича по делу о государственной измене, пишет РБК-Украина.
"По мнению Максима Герасько, он продолжает защиту, просит перенести судебное заседание и сообщает, что на заседание не прибудет. Суд предлагает оставить это заявление без рассмотрения. Интересы Януковича теперь защищает адвокат Ляшенко Игорь Игоревич", - заявил председательствующий судья Владислав Девятко.
Через некоторое время суд объявил перерыв в рассмотрении дела Януковича, а затем перенес заседание на 15:00 4 декабря.
По словам судьи, такой длительный перерыв связан с тем, что новому адвокату экс-президента нужно время на изучение материалов дела.
"До 15:00 4 декабря (перерыв, - ред.) Предоставим время адвокату на изучение материалов дела", - отметил Девятко.
Как сообщал MIGnews.com.ua, прокурор Главной военной прокуратуры Генеральной прокуратуры Украины Руслан Кравченко заявил, что защита бывшего президента Украины Виктора Януковича пытается затянуть и сорвать судебный процесс по делу о государственной измене.