Суд над Януковичем: экс-президенту назначили нового адвоката

MIGnews.com.ua

Оболонский районный суд Киева представил во время заседания в четверг, 26 октября, нового адвоката бывшего президента Украины Виктора Януковича по делу о государственной измене, пишет РБК-Украина .

"По мнению Максима Герасько, он продолжает защиту, просит перенести судебное заседание и сообщает, что на заседание не прибудет. Суд предлагает оставить это заявление без рассмотрения. Интересы Януковича теперь защищает адвокат Ляшенко Игорь Игоревич", - заявил председательствующий судья Владислав Девятко.

Через некоторое время суд объявил перерыв в рассмотрении дела Януковича, а затем перенес заседание на 15:00 4 декабря.

По словам судьи, такой длительный перерыв связан с тем, что новому адвокату экс-президента нужно время на изучение материалов дела.

"До 15:00 4 декабря (перерыв, - ред.) Предоставим время адвокату на изучение материалов дела", - отметил Девятко.