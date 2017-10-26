Украина подала второй иск в ЕСПЧ в связи с событиями на Донбассе

MIGnews.com.ua

Министр юстиции Украины Павел Петренко сообщил, что Украина подала в Европейский суд по правам человека второй иск против РФ в связи с событиями на Донбассе, передает DW.

"Иск содержит более 100 показаний свидетелей с большим количеством документов", - сказал он.

Известно, что Украина обвиняет Москву в похищении на Донбассе детей-сирот и в вывозе их на российскую территорию. Петренко подчеркнул, что это уже второй иск к России в ЕСПЧ, связанный с событиями на Донбассе.

Согласно его заявлению, Украина ведет большую судебную войну против России.

По его словам, есть ряд дел и в Международном суде ООН в Гааге. В апреле этот суд удовлетворил требование Киева о введении временных обеспечительных мер в отношении России.