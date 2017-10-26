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Украина подала второй иск в ЕСПЧ в связи с событиями на Донбассе
26.10.2017 08:59

Украина подала второй иск в ЕСПЧ в связи с событиями на Донбассе

Министр юстиции Украины Павел Петренко  сообщил, что Украина подала в Европейский суд по правам человека второй иск против РФ в связи с событиями на Донбассе, передает DW.

"Иск содержит более 100 показаний свидетелей с большим количеством документов", - сказал он.

Известно, что Украина обвиняет Москву в похищении на Донбассе детей-сирот и в вывозе их на российскую территорию. Петренко подчеркнул, что это уже второй иск к России в ЕСПЧ, связанный с событиями на Донбассе.

Согласно его заявлению, Украина ведет большую судебную войну против России.

По его словам, есть ряд дел и в Международном суде ООН в Гааге. В апреле этот суд удовлетворил требование Киева о введении временных обеспечительных мер в отношении России.

Как сообщал MIGnews.com.ua,  глава Министерства юстиции Украины Павел Петренко сообщил, что на данный момент четко установлены люди, которые руководили захватом Крыма Российской Федерацией. 

Теги материала: Украина, ЕСПЧ, иск, Донбасс
Новости СМИ2
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