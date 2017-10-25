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Джемилев сообщил, что Умеров и Чийгоз намерены жить в Киеве
25.10.2017 21:26

Джемилев сообщил, что Умеров и Чийгоз намерены жить в Киеве

Недавно освобожденные лидеры Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умеров и Ахтем Чийгоз прибудут из Турции в Киев в четверг, 26 октября 2017 года, заявил нардеп от БПП Мустафа Джемилев в эфире одного из украинских телеканалов.

"Думаю, они будут завтра в Киеве. Думаю, они выйдут к прессе. Ахтем Чийгоз сказал, что хочет скорее сюда. До последнего момента он готовился ко всяким подлостям. К нему заходил кто-то из ФСБ", - отметил Джемилев.

Согласно его словам, Умеров и Чийгоз намерены жить в Киеве.

"Прессе не давали информацию по просьбе Порошенко, чтобы ничего не сорвалось. Но когда стало известно, что их посадили в самолет, то все стало доступно", - добавил Джемилев.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, Россия, после освобождения лидеров крымскотатарского народа Ахтема Чийгоза и Ильми Умерова, попытается выбить для себя смягчения санкций.


 

Теги материала: Чийгоз, Мустафа Джемилев, освобождение, крымские татары
Новости СМИ2
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