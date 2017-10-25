Суд назначил Николаю Коханивскому круглосуточный домашний арест

В среду, 25 октября, суд избрал меру пресечения лидеру Добровольческого движения ОУН Николаю Коханивскому в виде круглосуточного домашнего ареста, передает Громадське.
Известно, что такое решение принял Святошинский районный суд Киева по итогам заседания.Также сообщается, что ему также надо будет носить электронный браслет.
"Мои адвокаты будут подавать апелляцию. Я совершенно не виноват в этой ситуации, я защищал себя и жену. Решение судьи в этой ситуации более или менее справедливое", - прокомментировал решение суда Коханивский.
Как сообщал MIGnews.com.ua, судья Святошинского районного суда Киева освободила из-под стражи лидера добровольческого движения ОУН Николая Коханивского.
По полученным данным, освободили Коханивского по истечению 72 часов. Стоит отметить, что судья отклонила ходатайство об отводе прокурора.