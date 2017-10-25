Суд назначил Николаю Коханивскому круглосуточный домашний арест

MIGnews.com.ua

В среду, 25 октября, суд избрал меру пресечения лидеру Добровольческого движения ОУН Николаю Коханивскому в виде круглосуточного домашнего ареста, передает Громадське .

Известно, что такое решение принял Святошинский районный суд Киева по итогам заседания.Также сообщается, что ему также надо будет носить электронный браслет.

"Мои адвокаты будут подавать апелляцию. Я совершенно не виноват в этой ситуации, я защищал себя и жену. Решение судьи в этой ситуации более или менее справедливое", - прокомментировал решение суда Коханивский.

Как сообщал MIGnews.com.ua, судья Святошинского районного суда Киева освободила из-под стражи лидера добровольческого движения ОУН Николая Коханивского.

По полученным данным, освободили Коханивского по истечению 72 часов. Стоит отметить, что судья отклонила ходатайство об отводе прокурора.