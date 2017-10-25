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Геращенко об освобождении Чийгоза и Умерова: Россия пытается выторговать смягчение санкций
25.10.2017 18:38

Геращенко об освобождении Чийгоза и Умерова: Россия пытается выторговать смягчение санкций

Россия, после освобождения лидеров крымскотатарского народа Ахтема Чийгоза и Ильми Умерова, попытается выбить для себя смягчения санкций. Такое заявление сделал вице-спикер Верховной Рады Украины Ирина Геращенко во время брифинга, пишет Украинская правда.

"Я убеждена, что среди бонусов, которые пытается выторговать российская сторона, это и смягчения санкций и возвращение в Парламентскую ассамблею Совета Европы. Потому что там сейчас идет очень серьезная борьба за возвращение делегации РФ без предпосылок, без выполнения резолюций ПАСЕ", - заявила Геращенко.

При этом она подчеркнула: "Очевидно, что такой важный гуманитарный шаг, как освобождение героев, является серьезным козырем, которым Путин (президент РФ -ред.) будет потом размахивать перед мировым сообществом, рассказывая о том, что нужно идти на уступки России".

По словам украинского политика, позиция Киева в этом вопросе остается неизменной - санкции с России должны действовать до возвращения территориальной целостности и суверенитета Украины.

"Мы призываем мир держать единство в одном вопросе: возвращение территориальной целостности и суверенитета Украины в полном объеме, полная деоккупация и деанексация Крыма и Донбасса, освобождение всех заложников и политзаключенных. Без этих предпосылок, без полного выполнения пакета Минских соглашений и освобождения Крыму не может быть и речи, что Россия якобы стала на путь истинный", - подчеркнула Геращенко.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, представители Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз и Ильми Умеров, которых осудили в оккупированном Российской Федерацией Крыму, были выданы турецкой стороне.

Лидер крымскотатарского народа, народный депутат Украины Мустафа Джемилев сообщил, что освобожденные из российской тюрьмы лидеры крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз и Ильми Умеров вернутся в Украину после того, как пройдут в Турции курс лечения.

Теги материала: Ирина Геращенко, Чийгоз, освобождение, Россия, санкции, ПАСЕ
Новости СМИ2
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