Геращенко об освобождении Чийгоза и Умерова: Россия пытается выторговать смягчение санкций

MIGnews.com.ua

Россия, после освобождения лидеров крымскотатарского народа Ахтема Чийгоза и Ильми Умерова, попытается выбить для себя смягчения санкций. Такое заявление сделал вице-спикер Верховной Рады Украины Ирина Геращенко во время брифинга, пишет Украинская правда .

"Я убеждена, что среди бонусов, которые пытается выторговать российская сторона, это и смягчения санкций и возвращение в Парламентскую ассамблею Совета Европы. Потому что там сейчас идет очень серьезная борьба за возвращение делегации РФ без предпосылок, без выполнения резолюций ПАСЕ", - заявила Геращенко.

При этом она подчеркнула: "Очевидно, что такой важный гуманитарный шаг, как освобождение героев, является серьезным козырем, которым Путин (президент РФ -ред.) будет потом размахивать перед мировым сообществом, рассказывая о том, что нужно идти на уступки России".

По словам украинского политика, позиция Киева в этом вопросе остается неизменной - санкции с России должны действовать до возвращения территориальной целостности и суверенитета Украины.

"Мы призываем мир держать единство в одном вопросе: возвращение территориальной целостности и суверенитета Украины в полном объеме, полная деоккупация и деанексация Крыма и Донбасса, освобождение всех заложников и политзаключенных. Без этих предпосылок, без полного выполнения пакета Минских соглашений и освобождения Крыму не может быть и речи, что Россия якобы стала на путь истинный", - подчеркнула Геращенко.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, представители Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз и Ильми Умеров, которых осудили в оккупированном Российской Федерацией Крыму, были выданы турецкой стороне .