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В России назвали условие для внесения взносов в ПАСЕ
25.10.2017 18:08

В России назвали условие для внесения взносов в ПАСЕ

Российская Федерация не должна делать взносы в Совет Европы до тех пор, пока российские парламентарии не вернутся к работе в ПАСЕ. Такое мнение выразила спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко, пишет ТАСС.

"Я выражаю свою точку зрения. Я считаю, что пока российская парламентская делегация не вернется к работе в ПАСЕ, ни о каком финансировании речи быть не может", - отметила российский политик.

При этом она подчеркнула, что российская сторона не должна подобным образом тратить деньги налогоплательщиков "в условиях такой дискриминации и ограничения деятельности парламентской делегации".

"Когда мы полноценно будем участвовать в этих структурах, мы восстановим выплату в полном объеме своего взноса", - заявила Матвиенко.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, Парламентская ассамблея Совета Европы в среду, 11 октября, поддержала решение о снятии политических санкций с России.

Теги материала: ПАСЕ, Россия, взнос, оплата
Новости СМИ2
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