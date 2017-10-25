В России назвали условие для внесения взносов в ПАСЕ

MIGnews.com.ua

Российская Федерация не должна делать взносы в Совет Европы до тех пор, пока российские парламентарии не вернутся к работе в ПАСЕ. Такое мнение выразила спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко, пишет ТАСС.

"Я выражаю свою точку зрения. Я считаю, что пока российская парламентская делегация не вернется к работе в ПАСЕ, ни о каком финансировании речи быть не может", - отметила российский политик.

При этом она подчеркнула, что российская сторона не должна подобным образом тратить деньги налогоплательщиков "в условиях такой дискриминации и ограничения деятельности парламентской делегации".

"Когда мы полноценно будем участвовать в этих структурах, мы восстановим выплату в полном объеме своего взноса", - заявила Матвиенко.