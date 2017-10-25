Стало известно, когда Чийгоз и Умеров вернутся в Украину

MIGnews.com.ua

Освобожденные из российской тюрьмы лидеры крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз и Ильми Умеров вернутся в Украину после того, как пройдут в Турции курс лечения. Об этом рассказал лидер крымскотатарского народа, народный депутат Украины Мустафа Джемилев.

"Из Анкары сообщили, что ребята прибыли. Из аэропорта Эсенбога турецкие военные и дипломаты забрали наших ребят и увезли. В каком направлении непонятно, но говорят, что увезли на обследование, и будут там некоторое время лечить и восстанавливать их здоровье, а потом они вернутся в Украину ", - сообщил Джемилев.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, представители Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз и Ильми Умеров, которых осудили в оккупированном Российской Федерацией Крыму, были выданы турецкой стороне .