Польша и Украина подписали декларацию о праве нацменьшинств на родной язык

MIGnews.com.ua

В среду, 25 октября, Польша и Украина подписали декларацию, которая гарантирует польському национальному меньшинству в Украине и украинскому национальному меньшинству в Польше право изучать родной язык и учиться на этом языке, сообщает Польское радио.

Известно, что документ подписали министры образования Украины и Польши Лилия Гриневич и Анна Залевская. В декларации главы образовательных ведомств напомнили о действии международных договоров на тему взаимного сотрудничества.

Польский министр Залевская подчеркнула, что подписанная декларация подтверждает предыдущие соглашения между странами.

"В соглашениях содержится однозначное утверждение, что обе стороны гарантируют гражданам Украины в Польше и полякам в Украине обучение родному языку и родной язык", - рассказала министр и добавила, что договорилась с Гриневич о дальнейшем сотрудничестве.