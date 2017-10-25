Польша и Украина подписали декларацию о праве нацменьшинств на родной язык

В среду, 25 октября, Польша и Украина подписали декларацию, которая гарантирует польському национальному меньшинству в Украине и украинскому национальному меньшинству в Польше право изучать родной язык и учиться на этом языке, сообщает Польское радио.
Известно, что документ подписали министры образования Украины и Польши Лилия Гриневич и Анна Залевская. В декларации главы образовательных ведомств напомнили о действии международных договоров на тему взаимного сотрудничества.
Польский министр Залевская подчеркнула, что подписанная декларация подтверждает предыдущие соглашения между странами.
"В соглашениях содержится однозначное утверждение, что обе стороны гарантируют гражданам Украины в Польше и полякам в Украине обучение родному языку и родной язык", - рассказала министр и добавила, что договорилась с Гриневич о дальнейшем сотрудничестве.
Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, министерства образования Украины и Польши подписали соглашение, которое касается языковой статьи закона об образовании.