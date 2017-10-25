Порошенко сообщил детали освобождения Умерова и Чийгоза

MIGnews.com.ua

Президент Украины Петр Порошенко заявил о том, что договаривался со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом об освобождении крымскотатарских лидеров Ильми Умерова и Ахтема Чийгоза. Об этом глава украинского государства написал в своем Twitter-аккаунте.

"Спасибо Президенту Турецкой Республики за его усилия в освобождении наших героев, как мы договорились в Нью-Йорке и Киеве", - отметил украинский президент.

Кроме того, на своей странице в Facebook Порошенко написал, что он рад освобождению Чийгоза и Умерова.

"Этот вопрос и в дальнейшем будет оставаться среди приоритетных во время моих переговоров с мировыми лидерами. Ведь совместная борьба за освобождение всех украинских граждан и их возвращение в свой родной дом продолжается!" - отметил президент.