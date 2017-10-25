"Укроборонпром" не пустил на предприятия государственных аудиторов

MIGnews.com.ua

Государственный концерн "Укроборонпром" не разрешил государственным аудиторам проверить эффективность управления предприятиям, входящим в его состав. Такое заявление сделала председатель Государственной аудиторской службы Лилия Гаврилова, пишет Корреспондент .

"На сегодня мы имеем факт недопуска государственных аудиторов к проведению аудита на концерне Укроборонпром... Сейчас проводится переписка с концерном, будем надеяться, что государственное предприятие одумается", - заявила Гаврилова.

При этом она подчеркнула, что об инциденте сообщили в Кабинет министров Украины.

Напомним, ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов сообщил, что турецкие партнеры готовы инвестировать украинские оборонные предприятия .