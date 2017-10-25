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"Укроборонпром" не пустил на предприятия государственных аудиторов
25.10.2017 16:17

"Укроборонпром" не пустил на предприятия государственных аудиторов

Государственный концерн "Укроборонпром" не разрешил государственным аудиторам проверить эффективность управления предприятиям, входящим в его состав. Такое заявление сделала председатель Государственной аудиторской службы Лилия Гаврилова, пишет Корреспондент.

"На сегодня мы имеем факт недопуска государственных аудиторов к проведению аудита на концерне Укроборонпром... Сейчас проводится переписка с концерном, будем надеяться, что государственное предприятие одумается", - заявила Гаврилова.

При этом она подчеркнула, что об инциденте сообщили в Кабинет министров Украины.

Напомним, ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов сообщил, что турецкие партнеры готовы инвестировать украинские оборонные предприятия.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, президент Украины Петр Порошенко сообщил, что по итогам проверок в государственном концерне "Укроборонпром" от занимаемых должностей отстранили 25 человек.

Теги материала: Укроборонпром, предприятия, управление, проверка
Новости СМИ2
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