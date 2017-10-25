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Саакашвили получил документы о лишении гражданства
25.10.2017 15:58

Саакашвили получил документы о лишении гражданства

Бывший председатель Одесской областной государственной администрации Михаил Саакашвили заявил, что получил документы от Администрации президента Украины о лишении его гражданства, пишет Интерфакс-Украина.

"Я иду в суд сегодня или завтра. Наконец-то мы получили документы от Администрации президента по гражданству. И мы будем обжаловать лишение меня гражданства", - заявил политик во время брифинга возле здания Государственной миграционной службы Украины.

Как сообщал MIGnews.com.ua, генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что Государственная миграционная служба Украины не предоставила бывшему председателю Одесской ОГА Михаилу Саакашвили статус беженца.

В свою очередь Михаил Саакашвили заверил, что Государственная миграционная служба Украины до сих пор не ответила на его запрос и вообще не предоставила никаких документов, которые оспаривали бы его право находиться в Украине.

Теги материала: Михаил Саакашвили, документы, гражданство
Новости СМИ2
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