Полозов: Чийгоз и Умеров освобождены от уголовного преследования

MIGnews.com.ua

Украинские политзаключенные Ахтем Чийгоз и Ильми Умеров были освобождены от уголовного преследования. Об этом сообщил адвокат Николай Полозов на своей странице в Facebook.

"Ещё два заложника, два украинских политзаключённых обрели свободу. Ахтем Чийгоз и Ильми Умеров - бесстрашные герои крымскотатарского народа. Сегодня они освобождены от уголовного преследования. Это закономерный результат титанических усилий, успешно проведённой юридической, политической и дипломатической работы", - говорится в сообщении.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, представители Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз и Ильми Умеров, которых осудили в оккупированном Российской Федерацией Крыму, были выданы турецкой стороне .

Мустафа Джемилев подчеркнул, что данный обмен стал возможным благодаря договоренностям, которых удалось достигнуть во время визита президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Украину.