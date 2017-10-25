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Полозов: Чийгоз и Умеров освобождены от уголовного преследования
25.10.2017 15:07

Полозов: Чийгоз и Умеров освобождены от уголовного преследования

Украинские политзаключенные Ахтем Чийгоз и Ильми Умеров были освобождены от уголовного преследования. Об этом сообщил адвокат Николай Полозов на своей странице в Facebook.

"Ещё два заложника, два украинских политзаключённых обрели свободу. Ахтем Чийгоз и Ильми Умеров - бесстрашные герои крымскотатарского народа. Сегодня они освобождены от уголовного преследования. Это закономерный результат титанических усилий, успешно проведённой юридической, политической и дипломатической работы", - говорится в сообщении.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, представители Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз и Ильми Умеров, которых осудили в оккупированном Российской Федерацией Крыму, были выданы турецкой стороне.

Мустафа Джемилев подчеркнул, что данный обмен стал возможным благодаря договоренностям, которых удалось достигнуть во время визита президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Украину.

Теги материала: Крым, Чийгоз, политзаключенные, освобождение
Новости СМИ2
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