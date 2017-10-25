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Гройсман утверждает, что не он виноват в срыве отопительного сезона
25.10.2017 14:58

Гройсман утверждает, что не он виноват в срыве отопительного сезона

Местная власть несет ответственность за своевременное начало отопительного сезона. Такое заявление сделал премьер-министр украины Владимир Гройсман во время заседания правительства, пишет Экономическая правда.

"На местах не все еще поняли, что начался отопительный сезон. Ответственность за своевременное начало отопительного сезона (и в полном объеме) лежит на местной власти. У них есть все, чтобы запустить вовремя котельные и дома", - заявил украинский премьер.

При этом он подчеркнул: "Все, что нужно от правительства, мы сделали, запасы газа есть, электричество есть, выделили больше средств на подготовку к зиме в рамках децентрализации - почти 10 миллиардов гривен"

Также премьер отметил, что в большинстве случает все начинают отопительный сезон вовремя, однако есть единичные случаи, когда не понимают, что в квартирах, школах и садиках холодно.

Как сообщал MIGnews.com.ua, в Киеве по состоянию на четверг, 19 октября, к отоплению подключили 4,9% жилых домов. Соответствующее сообщение было обнародовано на официальном сайте компания "Киевэнерго".

Теги материала: Владимир Гройсман, отопительный сезон, срыв, ответственность
Новости СМИ2
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