Гройсман утверждает, что не он виноват в срыве отопительного сезона

MIGnews.com.ua

Местная власть несет ответственность за своевременное начало отопительного сезона. Такое заявление сделал премьер-министр украины Владимир Гройсман во время заседания правительства, пишет Экономическая правда .

"На местах не все еще поняли, что начался отопительный сезон. Ответственность за своевременное начало отопительного сезона (и в полном объеме) лежит на местной власти. У них есть все, чтобы запустить вовремя котельные и дома", - заявил украинский премьер.

При этом он подчеркнул: "Все, что нужно от правительства, мы сделали, запасы газа есть, электричество есть, выделили больше средств на подготовку к зиме в рамках децентрализации - почти 10 миллиардов гривен"

Также премьер отметил, что в большинстве случает все начинают отопительный сезон вовремя, однако есть единичные случаи, когда не понимают, что в квартирах, школах и садиках холодно.