Осужденных в оккупированном Крыму Умерова и Чийгоза выдали Турции

MIGnews.com.ua

Представители Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз и Ильми Умеров, которых осудили в оккупированном Российской Федерацией Крыму, были выданы турецкой стороне. Об этом сообщает Украинская правда .

По словам Уполномоченного президента Украины по делам крымскотатарского народа Мустафы Джемилева, Чийгоза и Умерова увезли в Анапу.

Кроме того, он добавил, что приблизительно час назад самолет с представителями Меджлиса крымскотатарского народа улетел в Анкару.

Также Джемилев подчеркнул, что данный обмен стал возможным благодаря договоренностям, которых удалось достигнуть во время визита президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Украину.