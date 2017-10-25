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Осужденных в оккупированном Крыму Умерова и Чийгоза выдали Турции
25.10.2017 14:54

Осужденных в оккупированном Крыму Умерова и Чийгоза выдали Турции

Представители Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз и Ильми Умеров, которых осудили в оккупированном Российской Федерацией Крыму, были выданы турецкой стороне. Об этом сообщает Украинская правда.

По словам Уполномоченного президента Украины по делам крымскотатарского народа Мустафы Джемилева, Чийгоза и Умерова увезли в Анапу.

Кроме того, он добавил, что приблизительно час назад самолет с представителями Меджлиса крымскотатарского народа улетел в Анкару.

Также Джемилев подчеркнул, что данный обмен стал возможным благодаря договоренностям, которых удалось достигнуть во время визита президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Украину.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в оккупированном Крыму Симферопольский районный суд приговорил зaместителя главы Мeджлиса крымскотaтарского нaрода Ильми Умeрова к двум годам лишения свободы.

Теги материала: Украина, Турция, Крым, Чийгоз
Новости СМИ2
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