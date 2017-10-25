Мингарелли назвал условия для внедрения Соглашения об ассоциации с ЕС

MIGnews.com.ua

Эффективное внедрение Соглашения об ассоциации с Европейским союзом требует выполнения Украиной четырех условий. Об этом заявил глава представительства Евросоюза в Украине Хьюг Мингарелли, сообщает РБК-Украина .

"Первое условие - необходимо обеспечить мощную координацию между различными министерствами, которые задействованы во внедрении Соглашения об ассоциации. Это означает, что вице-премьер-министр и правительственный офис по вопросам европейской интеграции должны получить реальную возможность для обеспечения координации такой работы", - сказал он.

Также Мингарелли указал, что Кабинет министров Украины и Верховная Рада ежегодно должны совместно определять план приоритетных действий.

"Перед каждой сессией правительство четко должно определять те приоритетные меры, которые должны быть внедрены в парламенте", - подчеркнул он.

Глава представительства Евросоюза в Украине уверен, что необходимо проводить встречи между всеми заинтересованными в этом процессе сторонами.

"Необходимо обеспечить эффективную коммуникацию в отношении к Соглашению об ассоциации, которая могла бы объяснить каждому украинцу, какие преимущества несет европейская интеграция", - добавил Мингарелли.