Мингарелли назвал условия для внедрения Соглашения об ассоциации с ЕС

Эффективное внедрение Соглашения об ассоциации с Европейским союзом требует выполнения Украиной четырех условий. Об этом заявил глава представительства Евросоюза в Украине Хьюг Мингарелли, сообщает РБК-Украина.
"Первое условие - необходимо обеспечить мощную координацию между различными министерствами, которые задействованы во внедрении Соглашения об ассоциации. Это означает, что вице-премьер-министр и правительственный офис по вопросам европейской интеграции должны получить реальную возможность для обеспечения координации такой работы", - сказал он.
Также Мингарелли указал, что Кабинет министров Украины и Верховная Рада ежегодно должны совместно определять план приоритетных действий.
"Перед каждой сессией правительство четко должно определять те приоритетные меры, которые должны быть внедрены в парламенте", - подчеркнул он.
Глава представительства Евросоюза в Украине уверен, что необходимо проводить встречи между всеми заинтересованными в этом процессе сторонами.
"Необходимо обеспечить эффективную коммуникацию в отношении к Соглашению об ассоциации, которая могла бы объяснить каждому украинцу, какие преимущества несет европейская интеграция", - добавил Мингарелли.
Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс заявил, что пересмотр Соглашения об ассоциации Украины с Европейским союзом является нереальным.