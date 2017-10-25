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В Кремле отреагировали на слова Собчак об "украинском Крыме"
25.10.2017 14:27

В Кремле отреагировали на слова Собчак об "украинском Крыме"

Заявление российской телеведущей Ксении Собчак о том, что согласно международному праву Крым принадлежит Украине, неправильны по сути и по форме. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков, пишет Корреспондент.

"С точки зрения международного права, де-юре и де-факто, Крым является неотъемлемой частью Российской Федерации. Обсуждение территориальной и суверенной принадлежности Крыма не подлежит обсуждению никак и ни с кем", - заявил российский чиновник.

При этом он подчеркнул, что Кремль не вправе привлекать к уголовной ответственности за подобные высказывания.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, российская телеведущая Ксения Собчак заявила, что Крым является украинским с точки зрения международного права. На такие слова Ксении Собчак депутат российской Государственной Думы Наталья Поклонская ответила, что статус полуострова вообще не обсуждается.

Теги материала: Дмитрий Песков, Крым, Ксения Собчак
Новости СМИ2
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