В Кремле отреагировали на слова Собчак об "украинском Крыме"

MIGnews.com.ua

Заявление российской телеведущей Ксении Собчак о том, что согласно международному праву Крым принадлежит Украине, неправильны по сути и по форме. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков, пишет Корреспондент.

"С точки зрения международного права, де-юре и де-факто, Крым является неотъемлемой частью Российской Федерации. Обсуждение территориальной и суверенной принадлежности Крыма не подлежит обсуждению никак и ни с кем", - заявил российский чиновник.

При этом он подчеркнул, что Кремль не вправе привлекать к уголовной ответственности за подобные высказывания.