ГПУ: Защита Януковича пытается сорвать судебный процесс

Защита бывшего президента Украины Виктора Януковича пытается затянуть и сорвать судебный процесс по делу о государственной измене. Такое заявление сделал прокурор Главной военной прокуратуры Генеральной прокуратуры Украины Руслан Кравченко.
Согласно сообщению, обнародованному на официальной странице генпрокуратуры в Facebook, сторона защиты пытается избежать исследования доказательств.
"Мы считаем и надеемся, что центр правовой помощи предоставит квалифицированного защитника, который сможет осуществлять свои полномочия в соответствии с законодательством Украины и защищать своего подзащитного", - заявил Кравченко.
Как сообщал MIGnews.com.ua, председательствующий судья Оболонского районного суда Киева Владислав Девятко заявил о решении заменить адвоката бывшего президента Украины Виктора Януковича Максима Герасько.