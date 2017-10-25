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ГПУ: Защита Януковича пытается сорвать судебный процесс
25.10.2017 14:18

ГПУ: Защита Януковича пытается сорвать судебный процесс

Защита бывшего президента Украины Виктора Януковича пытается затянуть и сорвать судебный процесс по делу о государственной измене. Такое заявление сделал прокурор Главной военной прокуратуры Генеральной прокуратуры Украины Руслан Кравченко.

Согласно сообщению, обнародованному на официальной странице генпрокуратуры в Facebook, сторона защиты пытается избежать исследования доказательств.

"Мы считаем и надеемся, что центр правовой помощи предоставит квалифицированного защитника, который сможет осуществлять свои полномочия в соответствии с законодательством Украины и защищать своего подзащитного", - заявил Кравченко.  

Как сообщал MIGnews.com.ua, председательствующий судья Оболонского районного суда Киева Владислав Девятко заявил о решении заменить адвоката бывшего президента Украины Виктора Януковича Максима Герасько.

Теги материала: ГПУ, Виктор Янукович, суд, госизмена
Новости СМИ2
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