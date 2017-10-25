ГПУ: Защита Януковича пытается сорвать судебный процесс

MIGnews.com.ua

Защита бывшего президента Украины Виктора Януковича пытается затянуть и сорвать судебный процесс по делу о государственной измене. Такое заявление сделал прокурор Главной военной прокуратуры Генеральной прокуратуры Украины Руслан Кравченко.

Согласно сообщению, обнародованному на официальной странице генпрокуратуры в Facebook, сторона защиты пытается избежать исследования доказательств.

"Мы считаем и надеемся, что центр правовой помощи предоставит квалифицированного защитника, который сможет осуществлять свои полномочия в соответствии с законодательством Украины и защищать своего подзащитного", - заявил Кравченко.