Савченко посоветовала Зеленскому баллотироваться в президенты

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Внефракционный народный депутат Украины Надежда Савченко призвала известного украинского шоумена Владимира Зеленского баллотироваться на должность президента Украины. Об этом она заявила в эфире программы "Субъективные итоги дня" на телеканале NewsOne .

"А почему бы Зеленскому не пойти в президенты? С Рональда Рейгана вышел неплохой президент. А Зеленский, тем более, уже провел репетицию в фильме "Слуга народа". Идти и противопоставить себя этому парламенту, навести порядок. Чем черт не шутит?" - сказала она.