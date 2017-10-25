Савченко посоветовала Зеленскому баллотироваться в президенты

Внефракционный народный депутат Украины Надежда Савченко призвала известного украинского шоумена Владимира Зеленского баллотироваться на должность президента Украины. Об этом она заявила в эфире программы "Субъективные итоги дня" на телеканале NewsOne.
"А почему бы Зеленскому не пойти в президенты? С Рональда Рейгана вышел неплохой президент. А Зеленский, тем более, уже провел репетицию в фильме "Слуга народа". Идти и противопоставить себя этому парламенту, навести порядок. Чем черт не шутит?" - сказала она.
Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, внефракционный народный депутат Надежда Савченко выразила готовность выставить свою кандидатуру на пост главы украинского государства. Она считает, что готовность встать во главе государства определяют граждане Украины.