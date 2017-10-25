Штайнмайер назвал один из главных камней преткновения в отношениях с Россией

MIGnews.com.ua

Конфликт на Востоке Украины является одним из главных камней преткновения в отношениях Германии и Российской Федерации. Такое заявление сделал федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер в интервью Коммерсанту .

"Конфликт на Донбассе, несомненно, представляет собой один из главных камней преткновения и в германо-российских взаимоотношениях", - сказал он.

Также президент Германии указал, что на посту министра иностранных дел он уделял много времени достижению и реализации минских договоренностей.

Штайнмайер акцентировал внимание на необходимости реагирования на серьезные инициативы и основательно изучать их шансы, в том числе с точки зрения возможных компромиссов касательно представлений, которые сформулировала Украина, о привлечении сил ООН в ситуацию на Донбассе.

Кроме того, он добавил, что эти "конкретные вопросы оперативной политики" не будут располагаться в центре внимания его встреч в Москве, так как это дело нового правительства Германии.