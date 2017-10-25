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Штайнмайер назвал один из главных камней преткновения в отношениях с Россией
25.10.2017 13:34

Штайнмайер назвал один из главных камней преткновения в отношениях с Россией

Конфликт на Востоке Украины является одним из главных камней преткновения в отношениях Германии и Российской Федерации. Такое заявление сделал федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер в интервью Коммерсанту.

"Конфликт на Донбассе, несомненно, представляет собой один из главных камней преткновения и в германо-российских взаимоотношениях", - сказал он.

Также президент Германии указал, что на посту министра иностранных дел он уделял много времени достижению и реализации минских договоренностей.

Штайнмайер акцентировал внимание на необходимости реагирования на серьезные инициативы и основательно изучать их шансы, в том числе с точки зрения возможных компромиссов касательно представлений, которые сформулировала Украина, о привлечении сил ООН в ситуацию на Донбассе.

Кроме того, он добавил, что эти "конкретные вопросы оперативной политики" не будут располагаться в центре внимания его встреч в Москве, так как это дело нового правительства Германии.

Как сообщал MIGnews.com.ua, в приветствии Президента Украины Петру Порошенко по случаю 26-й годовщины Независимости Украины Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер подчеркнул, что "Германию очень волнует судьба Украины и ее граждан".

Теги материала: Донбасс, Франк-Вальтер Штайнмайер, Германия, отношения, Россия
Новости СМИ2
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