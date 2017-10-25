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Ляшко обогатился на 500 тысяч гривен с помощью лотереи
25.10.2017 13:18

Ляшко обогатился на 500 тысяч гривен с помощью лотереи

Руководитель Радикальной партии, народный депутат Украины Олег Ляшко выиграл более 570 тысяч гривен в лотерею. Об этом сообщает Слово и Дело.

В сообщении о существенном изменении имущественного состояния, которое он подал в Единый государственный реестр деклараций во вторник, 24 октября, указано, что народный депутат выиграл три раза: 283 тысячи 560 гривен, 134 тысячи и 153 тысячи 485 гривен. Общая сумма выигрыша Ляшко составила 571 тысячу 45 гривен.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, Специализированная антикоррупционная прокуратура открыла уголовное производство о незаконном обогащении лидера фракции Радикальной партии Олега Ляшко.

Напомним, что Генеральная прокуратура Украины вызывает на допрос лидера Радикальной партии Олега Ляшко и народного депутата Андрея Лозового.

Теги материала: Олег Ляшко, лотерея, выигрыш, депутат
Новости СМИ2
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