Ляшко обогатился на 500 тысяч гривен с помощью лотереи

MIGnews.com.ua

Руководитель Радикальной партии, народный депутат Украины Олег Ляшко выиграл более 570 тысяч гривен в лотерею. Об этом сообщает Слово и Дело .

В сообщении о существенном изменении имущественного состояния, которое он подал в Единый государственный реестр деклараций во вторник, 24 октября, указано, что народный депутат выиграл три раза: 283 тысячи 560 гривен, 134 тысячи и 153 тысячи 485 гривен. Общая сумма выигрыша Ляшко составила 571 тысячу 45 гривен.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, Специализированная антикоррупционная прокуратура открыла уголовное производство о незаконном обогащении лидера фракции Радикальной партии Олега Ляшко.