Гройсман потребовал уволить чиновников, оказывающих давление на бизнес

MIGnews.com.ua

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман призвал членов правительства проверить работу подконтрольных им структур в регионах Украины, после чего уволить чиновников, если подтвердятся факты злоупотребления властью. Об этом сообщает пресс-служба Кабинета министров Украины.

Глава правительства указал, что во вторник, 24 октября, был отстранен от исполнения обязанностей глава Государственной службы Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра Олег Цвях в ходе заседания Совета регионального развития. Причиной такого решение стали жалобы руководителей местных органов власти на работу органов ведомства.

"Предлагаю освободить от должности (руководителя Держгеокадастру), а также дать поручение Минагрополитики сформировать группы по проверке работы территориальных органов Держгеокадастру и (в случае необходимости) отстранить всех руководителей на местах, - сказал Владимир Гройсман. - Но речь идет не только о Держгеокадастр. Бизнес говорит о том, что чиновники сели на места и начинают рассказывать как кому жить. С этим я тоже не буду мириться. Требую от министров - у каждого есть подконтрольные структуры - провести проверки", - сказал премьер-министр.