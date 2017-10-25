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В Украине появится Служба финансовых расследований
25.10.2017 12:11

В Украине появится Служба финансовых расследований

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман сообщил, что Кабинет министров направил в парламентский комитет по вопросам налоговой и таможенной политики проект закона о создании Службы финансовых расследований, пишет РБК-Украина.

"Мы его (законопроект, - ред.) направили сегодня на рассмотрение в комитет, там он тоже будет обрабатываться. Нам все равно, чье будет авторство, главное - чтобы закон был принят и работал", - отметил украинский премьер.

Как сообщал MIGnews.com.uа, в марте текущего года Кабинет министров Украины одобрил законопроект о создании центрального органа службы финансовых расследований и семи территориальных отделений с численностью штата в 3,5 тысячи сотрудников. СФР должна заменить налоговую милицию, а также отделы по борьбе с экономическими преступлениями Национальной полиции и СБУ.

Теги материала: Владимир Гройсман, Кабинет Министров, Верховная Рада, законопроект, финансы, расследования
Новости СМИ2
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