В Украине появится Служба финансовых расследований

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман сообщил, что Кабинет министров направил в парламентский комитет по вопросам налоговой и таможенной политики проект закона о создании Службы финансовых расследований, пишет РБК-Украина.
"Мы его (законопроект, - ред.) направили сегодня на рассмотрение в комитет, там он тоже будет обрабатываться. Нам все равно, чье будет авторство, главное - чтобы закон был принят и работал", - отметил украинский премьер.
Как сообщал MIGnews.com.uа, в марте текущего года Кабинет министров Украины одобрил законопроект о создании центрального органа службы финансовых расследований и семи территориальных отделений с численностью штата в 3,5 тысячи сотрудников. СФР должна заменить налоговую милицию, а также отделы по борьбе с экономическими преступлениями Национальной полиции и СБУ.