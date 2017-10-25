В Украине появится Служба финансовых расследований

MIGnews.com.ua

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман сообщил, что Кабинет министров направил в парламентский комитет по вопросам налоговой и таможенной политики проект закона о создании Службы финансовых расследований, пишет РБК-Украина .

"Мы его (законопроект, - ред.) направили сегодня на рассмотрение в комитет, там он тоже будет обрабатываться. Нам все равно, чье будет авторство, главное - чтобы закон был принят и работал", - отметил украинский премьер.