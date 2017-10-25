Суд в очередной раз заменил адвоката Януковичу

MIGnews.com.ua

Председательствующий судья Оболонского районного суда Киева Владислав Девятко заявил о решении заменить адвоката бывшего президента Украины Виктора Януковича Максима Герасько. Об этом сообщает РБК-Украина .

"Суд считает необходимым реализацию права подзащитного на квалификационную защиту. На основании изложенного, суд постановил заменить защитника Герасько другим адвокатом. Поручаем безотлагательно назначить нового адвоката", - сказал судья.

Девятко указал, что такие меры связаны с тем, что сторона защиты не выполняет свои обязанности.

"Отказ защитника от осуществления защиты является неприемлемым. Однако защитник неоднократно ссылался на невозможность общения с подзащитным и на невозможность изучения материалов дела. По состоянию на 25.10 Герасько продолжил отрицать осуществление защиты. Защитник проявил крайнюю непрофессиональность", - резюмировал он.