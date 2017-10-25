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США ужесточили проверки для беженцев из 11 стран
25.10.2017 10:52

США ужесточили проверки для беженцев из 11 стран

Соединенные Штаты Америки заявили о возобновлении программы приема беженцев и ужесточении критериев проверки мигрантов из 11 стран. Об этом сообщает DW.

Указ президента страны Дональда Трампа о принятии такого решении был опубликован вечером во вторник, 24 октября, на официальном сайте Белого дома.

Известно, что действие программы приостанавливали на 120 дней из-за общего ужесточения правил въезда в Соединенные Штаты Америки.

В документе не говорится, какие именно страны затронет решение, действие новых правил ограничено 90 днями.

Также в заявлении Министерства внутренней безопасности отмечено, что более тщательному контролю подвергнуться потенциальные беженцы из стран, которые представляют угрозу для безопасности США.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в американском Государственном департаменте сообщили, что США рассматривают возможность введения санкций в отношении граждан Мьянмы, которые ответственны за насилие в отношении рохинджа.

Теги материала: США, беженцы, программа, проверка, мигранты
Новости СМИ2
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