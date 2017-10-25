США ужесточили проверки для беженцев из 11 стран

MIGnews.com.ua

Соединенные Штаты Америки заявили о возобновлении программы приема беженцев и ужесточении критериев проверки мигрантов из 11 стран. Об этом сообщает DW .

Указ президента страны Дональда Трампа о принятии такого решении был опубликован вечером во вторник, 24 октября, на официальном сайте Белого дома.

Известно, что действие программы приостанавливали на 120 дней из-за общего ужесточения правил въезда в Соединенные Штаты Америки.

В документе не говорится, какие именно страны затронет решение, действие новых правил ограничено 90 днями.

Также в заявлении Министерства внутренней безопасности отмечено, что более тщательному контролю подвергнуться потенциальные беженцы из стран, которые представляют угрозу для безопасности США.