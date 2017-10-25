США ужесточили проверки для беженцев из 11 стран

Соединенные Штаты Америки заявили о возобновлении программы приема беженцев и ужесточении критериев проверки мигрантов из 11 стран. Об этом сообщает DW.
Указ президента страны Дональда Трампа о принятии такого решении был опубликован вечером во вторник, 24 октября, на официальном сайте Белого дома.
Известно, что действие программы приостанавливали на 120 дней из-за общего ужесточения правил въезда в Соединенные Штаты Америки.
В документе не говорится, какие именно страны затронет решение, действие новых правил ограничено 90 днями.
Также в заявлении Министерства внутренней безопасности отмечено, что более тщательному контролю подвергнуться потенциальные беженцы из стран, которые представляют угрозу для безопасности США.
Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в американском Государственном департаменте сообщили, что США рассматривают возможность введения санкций в отношении граждан Мьянмы, которые ответственны за насилие в отношении рохинджа.