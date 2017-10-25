Один из городов Каталонии объявил короля Испании персоной нон грата

Король Испании Филипп VI был объявлен персоной нон грата за поддержку действий властей в конфликте с Каталонией в городе Жирона. Об этом сообщает Nacio Girona.
Такое решение принял городской совет в ходе сессии, проходившей поздно вечером во вторник, 24 октября.
Известно, что Жирона является центром одноименной каталонской провинции, а большинство членов совета - сторонники независимости автономного региона. Отмечается, что предложение об объявлении испанского короля персоной нон грата поддержали большинством голосов.
Представитель правительства Испании в Каталонии Энрик Милло также получил статус персоны нон грата в Жироне.
Кроме того, городской совет заявил, что отказывается поддержать действие статьи 155 конституции Испании.
Как сообщал MIGnews.com.uа, в Испании правительство заявило о готовности применить силу для восстановления порядка в Каталонии. Такое заявление сделал пресс-секретарь испанского правительства и министр образования Иньиго Мендес де Виго.