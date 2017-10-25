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Госдеп назвал причину задержки введения новых санкции против России
25.10.2017 09:49

Госдеп назвал причину задержки введения новых санкции против России

Государственный департамент Соединенных Штатов Америки работает над составлением списка лиц и организаций из Российской Федерации, которые связаны с обороной и разведкой, и могут попасть под новые санкции США. Об этом заявила официальный представитель ведомства Хизер Нойерт, сообщает пресс-служба Госдепа.

"Насколько я понимаю, это достаточно сложно и может занять некоторое время", - сказала она.

Также Нойерт отметила, что Государственный департамент Соединенных Штатов Америки составляет инструкции для компаний, которых могут затронуть новые санкции, и проводят переговоры по поводу новых мер с союзниками по Североатлантическому Альянсу.

Она добавила, что представителям ведомства известно об опасениях Сената в связи с задержкой.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, санкции, введенные Соединенными Штатами Америки в отношении России, являются попыткой Вашингтона вытеснить российскую сторону с энергетических рынков Европы.

Теги материала: США, санкции, Госдеп, Сенат, Россия
Новости СМИ2
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