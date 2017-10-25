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Украина и США обсудили ядерную стратегию из-за угроз КНДР
25.10.2017 09:32

Украина и США обсудили ядерную стратегию из-за угроз КНДР

Украина и Соединенные Штаты Америки провели обсуждение ядерной стратегии в связи с угрозой Северной Кореи. Об этом сообщает пресс-служба Государственного департамента США.

Заседание Рабочей группы по нераспространению прошло во вторник, 24 октября, в Киеве.

Аналогичные встречи Украины и США осуществляются каждый год с целью укрепления двустороннего сотрудничества по устранению угрозы распространения оружия массового уничтожения и средств его доставки, современных обычных вооружений, чувствительных технологий двойного назначения.

Кроме того, межучрежденческие эксперты Украины и Соединенных Штатов Америки собрались, чтобы обсудить то, как странам следует работать самым лучшим образом, чтобы решить упомянутые проблемы.

"В свете растущей угрозы со стороны программы КНДР по ядерным и баллистическим ракетам на этом совещании особое внимание было уделено содействию эффективному и надежному осуществлению стратегических мер контроля торговли и всех соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН", - говорится в сообщении.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, министр обороны Японии Исунори Онодера заявил, что ядерная угроза со стороны Северной Кореи достигла критического и неминуемого уровня.

Теги материала: Украина, США, Северная Корея, ядерная угроза
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