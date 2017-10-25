Россия ветировала резолюцию ООН о расследовании химатак в Сирии

MIGnews.com.ua

Вето на резолюцию Организации Объединенных Наций о продлении мандата по расследованию химических атак в Сирии было наложено Российской Федерацией. Об этом сообщает Голос Америки .

Также Россия проголосовала за роспуск Объединенного следственного механизма, состоящего из экспертов из ООН и Организации по запрещению химического оружия, когда она готовилась представить отчет об атаке на населенный пункт Хан-Шейхун в апреле. Предполагается, что ее совершило правительство Сирии.

Пресс-секретарь Государственного департамента США Хизер Нойерт отметила, что озабочена результатами голосования, которые обусловлены вето Российской Федерации.

"Совет Безопасности ООН проголосовал с участием России, чтобы не продлить этот манда. Мы видим, что важно определить, кто несет ответственность за эти атаки, из-за которых в Сирии погибло так много ни в чем не повинных людей", - сказала она.

В свою очередь Россия заявила, что до голосования по продлению мандата намерена обсудить отчет. Постоянный представитель Российской Федерации в ООН Василий Небензя безуспешно попытался отложить голосование и обвинил других членов Организации в попытках "пригвоздить одну страну к позорному столбу".

Постоянный представитель США в ООН Никки Хейли указала, что российское вето снова продемонстрировало, что Россия желает оставаться на стороне "диктаторов и террористов, которые применяют это оружие".

"Отвергнув продление работы Объединенного следственного механизма - независимого и чисто технического органа, - Россия четко дала понять, что ее не волнует прекращение применения химического оружия в мире", - подчеркнула она.