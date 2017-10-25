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Активист забросал Трампа российскими флагами
25.10.2017 08:54

Активист забросал Трампа российскими флагами

Мужчина бросил несколько небольших флагов Российской Федерации в сторону президента США Дональда Трампа, когда тот проходил мимо прессы в Капитолии. Об этом сообщает NBC.

Инцидент произошел во вторник, 24 октября, в то время, как президент направлялся на обед с лидером большинства в Сенате Митчем Макконеллом.

В свою очередь, Трамп спокойно отреагировал на провокацию, не предпринимая никаких резких движений.

"Этот президент сговорился с агентами российского правительства. Мы должны говорить об измене в Конгрессе, а не о сокращении налогов!", - крикнул активист, после того, как его взяли под свой контроль сотрудники службы безопасности.

Данная ситуация не представляла опасности для президента США.

Позже выяснилось, что активистом оказался Райан Клейтон, который представляет организацию Американцы, принимающие меры. Предполагается, что он попал в Капитолий в качестве представителя прессы.

Сотрудники полиции уже арестовали его и обвиняют в "противоправном поведении", сообщает Fox News.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что ему не нужна помощь Германии и Франции, для того чтобы уладить конфликт с Ираном касательно его атомной программы.

Теги материала: США, Дональд Трамп, президент, флаг, активист
Новости СМИ2
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