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Апелляционный суд огласил решение относительно вины Саакашвили
24.10.2017 21:53

Апелляционный суд огласил решение относительно вины Саакашвили

Апелляционный суд Львовской области во вторник, 24 октября, оставил в силе решение Мостиского районного суда и признал экс-президента Грузии Михаила Саакашвили виновным в том, что он незаконно пересек национальную границу Украины, передает DT.ua.

По информации издания, представители суда решили отклонить жалобу адвокатов подсудимого и оставили в силе решение Мостиского районного суда, которое было принято во время заседания 22 сентября.

Стоит отметить, что в соответствии с этим решением бывший глава Одесской областной государственной администрации признан виновным в незаконном пересечении украинской границы.

В рамках объявления решения суда, судья Игорь Танечник отметил, что это решение - окончательное и не подлежит обжалованию.

Как сообщал MIGnews.com.ua, Михаил Саакашвили заявил, что намерен переместиться к участникам акции протеста под Верховной Радой. При этом он призвал оппозиционные силы, в частности, Андрея Садового, присоединиться к нему. 

Теги материала: Михаил Саакашвили, суд, апелляция, решение, Согласие
Новости СМИ2
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