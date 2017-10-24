Апелляционный суд огласил решение относительно вины Саакашвили

MIGnews.com.ua

Апелляционный суд Львовской области во вторник, 24 октября, оставил в силе решение Мостиского районного суда и признал экс-президента Грузии Михаила Саакашвили виновным в том, что он незаконно пересек национальную границу Украины, передает DT.ua .

По информации издания, представители суда решили отклонить жалобу адвокатов подсудимого и оставили в силе решение Мостиского районного суда, которое было принято во время заседания 22 сентября.

Стоит отметить, что в соответствии с этим решением бывший глава Одесской областной государственной администрации признан виновным в незаконном пересечении украинской границы.

В рамках объявления решения суда, судья Игорь Танечник отметил, что это решение - окончательное и не подлежит обжалованию.