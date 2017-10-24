Апелляционный суд огласил решение относительно вины Саакашвили

Апелляционный суд Львовской области во вторник, 24 октября, оставил в силе решение Мостиского районного суда и признал экс-президента Грузии Михаила Саакашвили виновным в том, что он незаконно пересек национальную границу Украины, передает DT.ua.
По информации издания, представители суда решили отклонить жалобу адвокатов подсудимого и оставили в силе решение Мостиского районного суда, которое было принято во время заседания 22 сентября.
Стоит отметить, что в соответствии с этим решением бывший глава Одесской областной государственной администрации признан виновным в незаконном пересечении украинской границы.
В рамках объявления решения суда, судья Игорь Танечник отметил, что это решение - окончательное и не подлежит обжалованию.
Как сообщал MIGnews.com.ua, Михаил Саакашвили заявил, что намерен переместиться к участникам акции протеста под Верховной Радой. При этом он призвал оппозиционные силы, в частности, Андрея Садового, присоединиться к нему.